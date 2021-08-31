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Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» вышел на «Субботе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала

Турецкая мелодрама «Постучись в мою дверь» вышла на канале «Суббота», он рассказывает о любви бедной девушки и бизнесмена.

По сюжету Эда работает цветочницей, помогая таким образом семье. Девушка мечтает уехать учиться за рубеж, она уже почти получила грант, как тут появляется молодой бизнесмен Серкан Болат и сообщает ей, что она нарушила всего его планы. Теперь Эда, чтобы получить грант, должна два месяца притворяться невестой Серкана.

Сериал «Постучись в мою дверь» идет в эфире «Субботы» по будням в 15.00 и по воскресеньям в 12.00.

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Культгид #Кинематограф #Мир ТВ
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