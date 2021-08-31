«Амнистия» началась: как узаконить собственный гараж?

«Гаражная амнистия», которая стартует 1 сентября 2021 года, дает право узаконить постройки и оформить право собственности владельцам. В каких случаях металлические конструкции смогут стать законными гаражами, а в каких нет?

«Большое количество гаражей построено давно, некоторые — еще в советское время. Ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены. По этой причине не могут проданы или переданы по наследству. Мы этот правовой пробел устранили», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи. «Гаражная амнистия» продлится пять лет — до 1 сентября 2026 года, этого срока, по оценкам властей, должно хватить на оформление всех гаражей, выпавших из правового поля.

По данным Росреестра, в России насчитывается 37 тысяч гаражно-строительных кооперативов и 5,7 миллиона гаражей. Только в Новосибирской области, по предварительным данным, не оформлены должным образом до 50 тысяч гаражей.

Какой гараж можно «амнистировать»?

«Главные факторы, по которым определяется, что гараж попадает под закон — возведение объекта до 30 декабря 2004 года, когда вступил в силу новый Градостроительный кодекс РФ, и факт предоставления земельного участка», — сказал журналистам замначальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Александр Савоськин.

В том, что касается земли, важно, чтобы участок был выделен именно под гараж частному лицу или кооперативу, и использовался по назначению.

После оформления строение и земля становятся единым объектом недвижимости. Поэтому многоэтажные постройки не попадают под эту норму, также, как «ракушки» и другие временные сооружения, которые можно легко сдвинуть с земли.

Кроме того, вне закона останутся гаражи, которые признаны судом или муниципалитетом самовольной постройкой.

Как оформить гараж в собственность?

В первую очередь надо проверить имеющиеся документы на гараж. Лучший вариант — решение властей о выделении земли под гараж или под кооператив. Но если их нет, то подойдут и другие — членская книжка, справка о паевом взносе, счета на оплату электричества в гаражном кооперативе и так далее.

По словам председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, в законе не стали давать исчерпывающий перечень документов, чтобы было проще оформить собственность.

«Нужно определить права на земельный участок, подать заявление в органы власти, обратиться к кадастровому инженеру для подготовки плана участка (если он еще не стоит на кадастровом учете). Далее орган власти издает решение о предоставлении земельного участка, и сам же орган власти подает за вас документы на регистрацию права собственности», — пояснила руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

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Выяснить, стоит ли уже участок на кадастровом учете, можно через МФЦ.

Также можно узнать в мэрии порядок действий, так как закон предусматривает возможность выполнения кадастровых работ за счет бюджета. Россреестр подготовил памятку для владельцев гаражей.

Гораздо проще будет оформить гаражи тем, кто состоит в кооперативе. В этом случае если один человек из кооператива подаст документы о выделении земли под этот кооператив, то следующим уже надо будет лишь доказать факт участия в этом кооперативе.

При оформлении гаража в рамках амнистии не придется оплачивать традиционную госпошлину — регистрация права собственности бесплатная.

Власти призывают не затягивать с оформлением. Через пять лет не только закончатся льготы по оформлению, но и возникнут риски потерять объект. «Если человек за пять лет не зарегистрирует право собственности, то не будет сведений в ЕГРН об этом объекте. Закон прекратит действие, и у органа власти будет полное юридическое право объект снести», — сказал Савоськин.

Он добавил, что в случае спорных ситуаций, разбираться с этим также будет мэрия. А с вопросами также можно обращаться в Росреестр. «Начнем работать, поймем, с какими столкнемся сложностями», — заключил чиновник.