Украинский бегун на Паралимпиаде отказался от фото с россиянами

Украинский бегун Игорь Цветов не стал фотографироваться с российскими спортсменами на пьедестале на Паралимпийских играх в Токио.

В забеге на 100 метров российские легкоатлеты Дмитрий Сафронов и Артем Калашян завоевали золото и бронзу, украинец Цветов стал серебряным призером. На церемонии награждения он не подошел к россиянам, чтобы сделать традиционное совместное фото призеров

«Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце», — объяснил Цветов в Facebook.

Цветов имел полное право не фотографироваться, потому что протокол COVID-19 предусматривает совместное нахождение на верхней ступени пьедестала только если все спортсмены носят маски, а у россиян их не было, приводит РБК позицию Международного паралимпийского комитета.