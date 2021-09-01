Чемпионат КХЛ стартует с игры «Авангарда» и ЦСКА

Первая игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги начнется со встречи финалистов прошлого сезона — омского «Авангарда», взявшего Кубок Гагарина, и ЦСКА.

Омский «Аванград» одержал победу над ЦСКА в шестой игре серии плей-офф финала Чемпионата КХЛ со счетом 1:0 и впервые стал обладателем Кубка Гагарина.

Сезоном ранее, 2018/19 годах (в 2020 году чемпионат не завершился из-за пандемии) ЦСКА также встретился в финале плей-офф с «Авангардом» и одержал победу.

В новом сезоне составы участников прилично изменились. Например, хоккеист Иван Телегин перешел из ЦСКА в «Авангард». Также у «армейцев» сменился тренер — на место Игоря Никитина пришел Сергей Федоров. Тренерский штаб «Авангарда» по-прежнему возглавляет Боб Хартли.

Традиционно первая игра сезона предполагает яркую битву. Проигравшая команда постарается взять реванш, но чемпионы будут стараться сохранить титул смой сильной команды.

Первая игра сезона 2021/22 пройдет на площадке «Авангарда» в Балашихе. Матч начнется в 19.00 (мск).