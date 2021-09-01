НАВЕРХ

Чемпионат КХЛ стартует с игры «Авангарда» и ЦСКА

Источник:
Sibnet.ru
524 0
Фото: © avangard_inside, instagram.com/avangard_inside

Первая игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги начнется со встречи финалистов прошлого сезона — омского «Авангарда», взявшего Кубок Гагарина, и ЦСКА.

Омский «Аванград» одержал победу над ЦСКА в шестой игре серии плей-офф финала Чемпионата КХЛ со счетом 1:0 и впервые стал обладателем Кубка Гагарина.

Сезоном ранее, 2018/19 годах (в 2020 году чемпионат не завершился из-за пандемии) ЦСКА также встретился в финале плей-офф с «Авангардом» и одержал победу.

В новом сезоне составы участников прилично изменились. Например, хоккеист Иван Телегин перешел из ЦСКА в «Авангард». Также у «армейцев» сменился тренер — на место Игоря Никитина пришел Сергей Федоров. Тренерский штаб «Авангарда» по-прежнему возглавляет Боб Хартли.

Традиционно первая игра сезона предполагает яркую битву. Проигравшая команда постарается взять реванш, но чемпионы будут стараться сохранить титул смой сильной команды.

Первая игра сезона 2021/22 пройдет на площадке «Авангарда» в Балашихе. Матч начнется в 19.00 (мск).

Еще по теме
Определились соперники сборной России по хоккею на Олимпиаде
Рэперы возглавили плейлист нападающего «Сибири»
Нападающий «Сибири» Ник Шор показал любимые песни
«Жить в кайф» Коржа возглавила топ любимых песен нападающего «Сибири»
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины
22.08.2021 21:04
info.sibnet.ru
Теннисистке Весниной подарили квартиру в Сочи
17.08.2021 17:58
info.sibnet.ru
Спортсменка продала медаль Олимпиады ради больного мальчика
17.08.2021 12:25
info.sibnet.ru
Олимпийский чемпион заявил о подаренном депутатом $1 млн
12.08.2021 09:38
Девушка дня
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
info.sibnet.ru
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Обсуждение (0)
Картина дня
Захарова предложила Украину переименовать в Укрусь
Стала известна причина катастрофы Ил-112В под Москвой
Заработал новый способ обжаловать штрафы за нарушения ПДД
Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
22
МИД предупредил об охоте США за россиянами
19
Талибы убили известного афганского певца
17
Поклонскую отправят на острова в Африке
14
США построят гравитационный аккумулятор
13
Шойгу оценил угрозу со стороны Украины
Sibnet.Ru