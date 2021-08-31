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Женщина и ребенок пострадали от взрыва самогонного аппарата в Чите

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Женщина 40 лет и ее двухлетняя дочь во вторник пострадали от взрыва самодельного самогонного аппарата в Чите, сообщил журналистам глава администрации города Александр Сапожников.

Взрывная волна обрушила две межквартирные стены, повреждены три квартиры. «Пострадали женщина и двухлетняя девочка. Они находились на кухне, когда там произошел взрыв. Их увезли на скорой», — сказал Сапожников.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава, женщина находится в реанимации краевой клинической больницы, ее состояние врачи оценивают, как тяжелое. Ребенка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в детскую клиническую больницу.

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