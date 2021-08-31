«Камамбер» и «Пьяную козу» из Томска признали лучшими сырами России

Томская компания «Вкус сыра» получила пять медалей всероссийского конкурса «Лучший сыр России», об этом сыровары сообщили на своей странице в Instagram.
Конкурс «Лучший сыр России 2021» состоялся в Истре в рамках фестиваля «Сыр Пир Мир». В конкурсе приняли участие 163 сыроварни и 951 образец сыра. В составе жюри были 100 экспертов из Франции, Италии, Германии и России.
«Мы возвращаемся в Томск с пятью медалями! Две бронзы, два серебра и одно золото», – написали томские сыровары.
Золотую медаль конкурса получил сыр «Камамбер», серебро – «Пьяная коза» и «Горгонзола Дольче», бронзу – «Горгонзола» и «Сырная карамель».
УдавиковСуществует достаточно различных средств определения входящего номера... Но периодически нежелательные...
колобок11На еду теперь всё уходит, уже не до формы с портфелями.
DanilonМы давно начеку ! Но лично меня американцы никак не могут вывезти в США ! Никак поймать не могут. Буду...
UynachalnicaПора бы уже уголовную ответственность вводить за нарушение правил общежития за ради лайков. Эти хоть...