«Камамбер» и «Пьяную козу» из Томска признали лучшими сырами России

Томская компания «Вкус сыра» получила пять медалей всероссийского конкурса «Лучший сыр России», об этом сыровары сообщили на своей странице в Instagram.

Конкурс «Лучший сыр России 2021» состоялся в Истре в рамках фестиваля «Сыр Пир Мир». В конкурсе приняли участие 163 сыроварни и 951 образец сыра. В составе жюри были 100 экспертов из Франции, Италии, Германии и России.

«Мы возвращаемся в Томск с пятью медалями! Две бронзы, два серебра и одно золото», – написали томские сыровары.

Золотую медаль конкурса получил сыр «Камамбер», серебро – «Пьяная коза» и «Горгонзола Дольче», бронзу – «Горгонзола» и «Сырная карамель».