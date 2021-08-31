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«Камамбер» и «Пьяную козу» из Томска признали лучшими сырами России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: attaboy / Attribution License

Томская компания «Вкус сыра» получила пять медалей всероссийского конкурса «Лучший сыр России», об этом сыровары сообщили на своей странице в Instagram.

Конкурс «Лучший сыр России 2021» состоялся в Истре в рамках фестиваля «Сыр Пир Мир». В конкурсе приняли участие 163 сыроварни и 951 образец сыра. В составе жюри были 100 экспертов из Франции, Италии, Германии и России.

«Мы возвращаемся в Томск с пятью медалями! Две бронзы, два серебра и одно золото», – написали томские сыровары.

Золотую медаль конкурса получил сыр «Камамбер», серебро – «Пьяная коза» и «Горгонзола Дольче», бронзу – «Горгонзола» и «Сырная карамель».

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Экономика #Продукты
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