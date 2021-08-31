Омский оперштаб озвучил решение по празднованию Дня города

Празднование Дня города в Омске, перенесенного с августа на сентябрь, решено проводить не одномоментно, а растянув на целую неделю, сообщила пресс-служба правительства Омской области.

В понедельник в Омске состоялось заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Было принято решение сохранить до 30 сентября включительно все ограничения, санитарные предписания и масочный режим. Открытым оставался вопрос празднования Дня города, который из-за пандемии перенесли.

«Решено развести мероприятия, проводить их не в одни выходные, а в разные дни – с 11 по 18 сентября включительно», – сказал глава региона Александр Бурков.

Кроме того, XXXI Сибирский международный марафон пройдет с соблюдением всех санитарных норм 12 сентября в статусе Кубка России по марафону.