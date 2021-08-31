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Telegram загрузили уже более миллиарда раз

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Приложение мессенджера Telegram скачали во всем мире более одного миллиарда раз, сообщил портал TechCrunch со ссылкой на данные Sensor Tower.

«Популярное приложение для обмена мгновенными сообщениями Telegram присоединилось к элитному клубу приложений, которые были загружены», — говорится в сообщении.

Крупнейшим рынком приложения является Индия, на которую пришлось 22% загрузок, затем следуют Россия и Индонезия (10% и 8% соответственно).

Telegram, по данным РИА Новости, стал пятнадцатым в мире приложением, которое загрузили миллиард раз или более, такой показатель по числу загрузок уже преодолели в том числе WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram и Spotify.

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