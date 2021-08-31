Telegram загрузили уже более миллиарда раз

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Приложение мессенджера Telegram скачали во всем мире более одного миллиарда раз, сообщил портал TechCrunch со ссылкой на данные Sensor Tower.
«Популярное приложение для обмена мгновенными сообщениями Telegram присоединилось к элитному клубу приложений, которые были загружены», — говорится в сообщении.
Крупнейшим рынком приложения является Индия, на которую пришлось 22% загрузок, затем следуют Россия и Индонезия (10% и 8% соответственно).
Telegram, по данным РИА Новости, стал пятнадцатым в мире приложением, которое загрузили миллиард раз или более, такой показатель по числу загрузок уже преодолели в том числе WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram и Spotify.