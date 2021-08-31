Электромобиль в Иркутске сбил пешехода после ДТП с автобусом

Пассажирский автобус и две иномарки столкнулись в Иркутске, в результате аварии Nissan Leaf наехал на пешехода. По факту аварии проводит проверку прокуратура.

Авария произошла вечером в понедельник на пересечении улиц Ленина и Дзержинского. Водитель рейсового ПАЗ при повороте столкнулся со встречным автомобилем Kia Sorento.

«В результате удара автомобиль Kia Sorento столкнулся с автомобилем Nissan Leaf, который после столкновения выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода», – говорится в сообщении прокуратуры Иркутской области.

В результате аварии пострадал пассажир Kia. Пешеход и пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались.

Прокуратура проверит все обстоятельства и причины аварии, так как она произошла с участием общественного транспорта.