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Электромобиль в Иркутске сбил пешехода после ДТП с автобусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: KF6OAK / Attribution-ShareAlike License

Пассажирский автобус и две иномарки столкнулись в Иркутске, в результате аварии Nissan Leaf наехал на пешехода. По факту аварии проводит проверку прокуратура.

Авария произошла вечером в понедельник на пересечении улиц Ленина и Дзержинского. Водитель рейсового ПАЗ при повороте столкнулся со встречным автомобилем Kia Sorento.

«В результате удара автомобиль Kia Sorento столкнулся с автомобилем Nissan Leaf, который после столкновения выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода», – говорится в сообщении прокуратуры Иркутской области.

В результате аварии пострадал пассажир Kia. Пешеход и пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались.

Прокуратура проверит все обстоятельства и причины аварии, так как она произошла с участием общественного транспорта.

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