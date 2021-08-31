Татьяна Лазарева захотела понаблюдать за выборами в Бердске

Общественный деятель, телеведущая Татьяна Лазарева планирует стать наблюдателем на выборах в Бердске Новосибирской области из-за скандалов во время предвыборной кампании, сообщила Лазарева .
«Я иду не для того, чтобы кого-то застукать и поймать за руку, а просто чтобы посмотреть, как это происходит. Я буду счастлива, если на моем участке не будет никаких нарушений, но, если они будут, я буду просто это фиксировать. Своим примером я бы хотела подтолкнуть людей пойти понаблюдать и зафиксировать какую-то ситуацию», — сказала она в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Лазарева отметила, что, вероятно, поедет наблюдать за
выборами в Новосибирскую область.
«Я из Новосибирска, и там сейчас очень интересная история
происходит в городе Бердске, недалеко от моего родного Академгородка. Там будут
выборы не только в Государственную Думу, но и в городской совет. Там много
баллотируется молодых активных людей, порядка восьми человек. Возможно, вы
слышали чудовищную историю про 19-летнюю девочку, родителям которой прислали
похоронный венок с соболезнованиями по поводу их дочери. Я, возможно, поеду (наблюдать)
туда. Наблюдатель имеет право наблюдать в любой точке», — сказала Лазарева.
Выборы Госдумы пройдут 1719 сентября, в эти даты также
изберут горсовет Бердска. Часть кандидатов от беспартийной коалиции «Бердск-2021»
не допустили на выборы. Другим стали поступать угрозы. Например, родителям Дарье
Артамоновой прислали похоронный венок.
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