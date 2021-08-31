Татьяна Лазарева захотела понаблюдать за выборами в Бердске

Общественный деятель, телеведущая Татьяна Лазарева планирует стать наблюдателем на выборах в Бердске Новосибирской области из-за скандалов во время предвыборной кампании, сообщила Лазарева .

«Я иду не для того, чтобы кого-то застукать и поймать за руку, а просто чтобы посмотреть, как это происходит. Я буду счастлива, если на моем участке не будет никаких нарушений, но, если они будут, я буду просто это фиксировать. Своим примером я бы хотела подтолкнуть людей пойти понаблюдать и зафиксировать какую-то ситуацию», — сказала она в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Лазарева отметила, что, вероятно, поедет наблюдать за выборами в Новосибирскую область.

«Я из Новосибирска, и там сейчас очень интересная история происходит в городе Бердске, недалеко от моего родного Академгородка. Там будут выборы не только в Государственную Думу, но и в городской совет. Там много баллотируется молодых активных людей, порядка восьми человек. Возможно, вы слышали чудовищную историю про 19-летнюю девочку, родителям которой прислали похоронный венок с соболезнованиями по поводу их дочери. Я, возможно, поеду (наблюдать) туда. Наблюдатель имеет право наблюдать в любой точке», — сказала Лазарева.

Выборы Госдумы пройдут 1719 сентября, в эти даты также изберут горсовет Бердска. Часть кандидатов от беспартийной коалиции «Бердск-2021» не допустили на выборы. Другим стали поступать угрозы. Например, родителям Дарье Артамоновой прислали похоронный венок.