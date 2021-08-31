Четверть новосибирцев призналась, что работает в нескольких местах

Каждый четвертый новосибирец сообщил, что у него есть дополнительная работа, выяснили аналитики сервиса SuperJob.ru.

Согласно данным опроса, почти каждый четвертый житель Новосибирска помимо основной работы имеет подработку (24%). 56% новосибирцев работают только в одном месте, но хотели бы найти дополнительный источник дохода.

Чаще всего дополнительная работа есть у тех, у кого основная выполняется удаленно. У большинства россиян на подработку уходит до 10 часов в неделю, также дополнительный доход у большей части опрошенных не превышает 10% от основного.