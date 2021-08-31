НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Порошенко призвал Зеленского не повышать тон на Байдена

Источник:
РИА Новости
447 2
Фото: © пресс-служба президента Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко записал обращение к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, в котором дал наставления перед встречей с президентом США Джо Байденом.

«Первое и, по моему мнению, главное — установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома. Как минимум на том уровне, который был при моей каденции. Только компетентная, искренняя, четкая и конструктивная позиция настоящего лидера страны без повышенных тонов, вопросов типа "Почему Украина до сих пор не в НАТО?"» — цитирует РИА Новости Порошенко.

Экс-президент подчеркнул, что Зеленский должен подтвердить решительный настрой на углубление стратегического партнерства и союзничество с США.

Вместе с тем экс-президент посоветовал действующему найти способ привлечь Вашингтон «к прекращению российской агрессии в Донбассе» и противодействию «Северному потоку — 2».

«Безусловно, из Вашингтона Зеленский должен привезти ориентировочные сроки визита на Украину президента США Джозефа Байдена, что станет подтверждением успешности встречи», — заключил Порошенко.

С официальным визитом в США Зеленский отправился в понедельник. На 1 сентября у него запланированы переговоры с Байденом, эту дату подтвердил и Белый дом. Встречу дважды переносили по инициативе американской стороны в связи с окончанием вывода контингента США из Афганистана.

Еще по теме
Талибы заявили о победе над США в Афганистане
Американские войска полностью покинули Афганистан
МИД предупредил об охоте США за россиянами
Шойгу оценил угрозу со стороны Украины
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Разрисовавшие алтайские скалы туристы заплатят штраф
«Омсктрансмаш» модернизирует танки до уровня Т-80БВМ
Московские пингвины приехали в красноярский зоопарк. ВИДЕО
Мусороперерабатывающий завод построят в Хакасии
Самое популярное
Как «Лицей Ростелеком» заменил репетиторов
Разведка США рассекретила происхождение коронавируса
США построят гравитационный аккумулятор
Новый штраф придумали для водителей
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военнослужащим
Американские войска полностью покинули Афганистан
Техосмотр останется в сокращенном виде
Шойгу оценил возрождение региональной авиации
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
22
МИД предупредил об охоте США за россиянами
19
Талибы убили известного афганского певца
14
США построят гравитационный аккумулятор
13
Шойгу оценил угрозу со стороны Украины
11
Кремль осудил плакаты с Калининградом в составе Германии
Sibnet.Ru