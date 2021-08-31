Порошенко призвал Зеленского не повышать тон на Байдена

Бывший президент Украины Петр Порошенко записал обращение к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, в котором дал наставления перед встречей с президентом США Джо Байденом.

«Первое и, по моему мнению, главное — установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома. Как минимум на том уровне, который был при моей каденции. Только компетентная, искренняя, четкая и конструктивная позиция настоящего лидера страны без повышенных тонов, вопросов типа "Почему Украина до сих пор не в НАТО?"» — цитирует РИА Новости Порошенко.

Экс-президент подчеркнул, что Зеленский должен подтвердить решительный настрой на углубление стратегического партнерства и союзничество с США.

Вместе с тем экс-президент посоветовал действующему найти способ привлечь Вашингтон «к прекращению российской агрессии в Донбассе» и противодействию «Северному потоку — 2».

«Безусловно, из Вашингтона Зеленский должен привезти ориентировочные сроки визита на Украину президента США Джозефа Байдена, что станет подтверждением успешности встречи», — заключил Порошенко.

С официальным визитом в США Зеленский отправился в понедельник. На 1 сентября у него запланированы переговоры с Байденом, эту дату подтвердил и Белый дом. Встречу дважды переносили по инициативе американской стороны в связи с окончанием вывода контингента США из Афганистана.