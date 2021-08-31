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Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон воссоединятся в новом фильме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff / Attribution License

Актеры Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон, известные по ролям Капитана Америки и Черной Вдовы из киновселенной Marvel, снова сыграют вместе.

Новый фильм, где сыграют Эванс и Йоханссон, называется «Призрак». Картину снимут для видеосервиса Apple, сообщает The Hollywood Reporter.

Подробности сюжета пока держатся в секрете, известно лишь то, что проект будет похож на романтическое приключение в духе «Романа с камнем» с Майклом Дугласом и Кэтлин Тернер в главных ролях.

Режиссером «Призрака» выступит Декстер Флетчер («Рокетмен»), а сценаристами — Пол Верник и Ретт Риз, которые работали над фильмами «Дэдпул» и «Zомбилэнд». Продюсированием займется Эванс совместно с Дэвидом Эллисоном («Стартрек: Возмездие») и Доном Грейнджером («Миссия невыполнима: Последствия»).

Йоханссон и Эванс ранее появлялись на экране в фильмах серии «Мстители», а также в «Первом мстителе: Другая война», «Первом мстителе: Противостояние» и «Железном человеке-2».

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