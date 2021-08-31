Талибы заявили о победе над США в Афганистане

Соединенные Штаты потерпели поражение в Афганистане и за 20 лет военной компании не достигли своих целей, заявил представитель движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) Забиулла Муджахид.

При этом Муджахид подчеркнул, что движение намерено установить хорошие отношения с Соединенными Штатами. «Мы хотим хороших отношений с США», — цитирует его РИА Новости.

В начале августа «Талибан» начал масштабное наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и заявили, что война в Афганистане окончена.

В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль «Талибана».