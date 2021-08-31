НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Талибы заявили о победе над США в Афганистане

Источник:
РИА Новости
393 0
Фото: isafmedia / CC BY 2.0

Соединенные Штаты потерпели поражение в Афганистане и за 20 лет военной компании не достигли своих целей, заявил представитель движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) Забиулла Муджахид.

При этом Муджахид подчеркнул, что движение намерено установить хорошие отношения с Соединенными Штатами. «Мы хотим хороших отношений с США», — цитирует его РИА Новости.

В начале августа «Талибан» начал масштабное наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и заявили, что война в Афганистане окончена.

В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль «Талибана».

Еще по теме
Порошенко призвал Зеленского не повышать тон на Байдена
Американские войска полностью покинули Афганистан
МИД предупредил об охоте США за россиянами
Шойгу оценил угрозу со стороны Украины
смотреть все
Политика #Мир #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Разрисовавшие алтайские скалы туристы заплатят штраф
«Омсктрансмаш» модернизирует танки до уровня Т-80БВМ
Московские пингвины приехали в красноярский зоопарк. ВИДЕО
Мусороперерабатывающий завод построят в Хакасии
Самое популярное
Как «Лицей Ростелеком» заменил репетиторов
Разведка США рассекретила происхождение коронавируса
США построят гравитационный аккумулятор
Новый штраф придумали для водителей
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

колобок11

На еду теперь всё уходит, уже не до формы с портфелями.

лачинов

Ну ещё бы "небожителей" волновали такие проблемы. Это же не им приходится жить и работать бок о бок с...

Uynachalnica

Пора бы уже уголовную ответственность вводить за нарушение правил общежития за ради лайков. Эти хоть...

колобок11

«Выплаты единовременной помощи в один день — это уже сложившаяся отработанная практикаПрактика перед...
Sibnet.Ru