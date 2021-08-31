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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Техосмотр останется в сокращенном виде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Власти определились с судьбой техосмотра: процедуру не будут отменять, но список пунктов для проверки сократят — новый перечень требований опубликован в законопроекте Минтранса на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В законе «О техническом осмотре транспортных средств…» после актуализации останется 59 пунктов из 82. Например, больше не будут проверять наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки, работу стеклоомывателя, подтекание масла и правильное крепление государственных регистрационных знаков.

По оценке автора предложений, указанные изменения сократят время проведения технического диагностирования транспортных средств, что положительно повлияет на пропускную способность пунктов технического осмотра.

Новые правила техосмотра вступят в силу с 1 марта 2022 года. Они будут действовать до 2027 года. 

Проект постановления до 5 сентября будет проходить антикоррупционную экспертизу, после чего отправится на утверждение премьер-министру Михаилу Мишустину. 

МВД ранее выступало с идеей сделать техосмотр добровольным для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам, а для тех, кто будет проходить техосмотр добровольно, предложено снизить стоимость полиса ОСАГО и ставки транспортного налога.

Тема: Дорожные войны
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