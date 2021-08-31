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Рэпер 50 Cent и Меган Фокс сыграют в «Неудержимых»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Josh Jensen / Attribution-ShareAlike License

Актерский состав четвертой части фильма «Неудержимые» пополнили рэпер 50 Cent, Меган Фокс и Тони Джа.

В проекте вновь появятся Джейсон Стэйтем, Дольф Лундгрен, Рэнди Кутюр и Сильвестр Сталлоне, которые сыграют героев из предыдущих частей франшизы.

По данным издания Deadline, производство картины стартует этой осенью. Режиссером выступит Скотт Во. Детали сюжета пока держатся в тайне.

«Неудержимые» — серия фильмов, проект Сильвестра Сталлоне и Ави Лернера, как дань уважения блокбастерам боевиков 1980-х и 1990-х годов. Предыдущие части «Неудержимых» собрали в прокате более 800 миллионов долларов. Когда выйдет продолжение, пока неизвестно.

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