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Россия начнет строительство новой космической станции

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Роскосмос

Россия в 2027 году может приступить к сборке новой национальной космической станции, параллельно продолжая эксплуатацию российского сегмента МКС, сообщил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

«Создается "Ангара", но, насколько мне объясняют коллеги, с ее помощью мы новые модули сможем запустить году этак в 2027-м, когда, как мы надеемся, будет готова инфраструктура на космодроме Восточный. То есть мы должны летать на МКС до 2028-2029 года, чтобы хотя бы два года перекрыть "стык" между завершением работы МКС и началом эксплуатации новой станции», — рассказал Соловьев в интервью РИА Новости.

Первым модулем станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для МКС. НЭМ создают с 2012 года. Первоначально предполагалось, что модуль будет произведен в 2015 году и обеспечит энергетическую независимость российского сегмента МКС, который получает сейчас электричество с американского сегмента.

Новую станцию спроектируют с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей. Она будет летать на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов, что позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.

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