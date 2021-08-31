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Российское кино признали конкурентоспособным Голливуду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ralf Roletschek (talk) / GFDL 1.2

Киноэксперты сравнили доходы отечественных и зарубежных фильмов и пришли к выводу, что российское кино может конкурировать с голливудскими лентами.

Для примера, фильм-катастрофа «Огонь» за весь срок проката он собрал 12,7 миллиона долларов, что немногим меньше, чем зрители отдали «Доводу» (13,2 миллиона). Хотя боевик Кристофера Нолана — это первый большой посткарантинный голливудский релиз, которого ждали зрители по всему миру, в том числе и в России.

«Сегодня уже с уверенностью можно говорить о наступлении новой эпохи в истории отечественной киноиндустрии. Мы можем выстраивать съемочные процессы, использовать передовые технологии и разрабатывать собственные — для производства фильмов, которые могут конкурировать с Голливудом», — сказала ТАСС главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева.

Эксперт перечислила главные, по ее мнению, тренды современного российского кинопроизводства: это переход части производственных процессов в онлайн, использование VR и AR, применение дипфейка.

«Над развитием уровня нашего кино постоянно работают российские продюсеры, программисты, юристы, художники, специалисты по звуку. Так что через небольшое время другие государства будут покупать у нас не только фильмы, но и технологии для их изготовления», — считает кинокритик.

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