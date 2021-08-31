Московские пингвины приехали в красноярский зоопарк. ВИДЕО

Восемь пингвинов Гумбольдта приехали в красноярский зоопарк «Роев ручей» и познакомились с местными жителями — Лоло, Пепе и Мими, сообщает пресс-служба «Роева ручей».

Месяц назад, в «Роев ручей», из Московского зоопарка приехали восемь пингвинов Гумбольдта. До сих пор в Красноярском зоопарке проживало всего три подобных птицы – самец по кличке Лоло и две самочки, Пепе и Мими. В дикой природе пингвины живут большими колониями, и на протяжении нескольких лет перед специалистами парка стояла задача увеличить стаю.

Целый месяц приезжие птицы находились на карантине под наблюдением зоологов и ветеринарных врачей. Пингвинов — москвичей выпустили в летний открытый вольер с бассейном, где и произошло их знакомство с «местными аборигенами».

Птицы чувствуют себя хорошо, знакомство прошло быстро и миролюбиво, птицы уже подружились и большую часть времени проводят в бассейне. Сейчас стая насчитывает 11 пингвинов Гумбольдта: четыре самки и семь самцов.

В парке флоры и фауны «Роев ручей» содержатся два вида пингвинов: очковые пингвины (второе название – африканские или ослиные, из-за его характерного крика) и пингвины Гумбольдта (их еще называют перуанскими пингвинами, так как они обитают на каменистых побережьях Чили и Перу).