Интеллигенты и прогульщики: как учились звезды шоу-бизнеса

Эпатажный Илья Прусикин из Little Big в школе был примерным мальчиком, а Пугачева не могла похвастаться хорошими отметками. По сценическому образу артистов далеко не всегда можно догадаться, какими они были школьниками.

Ольга Бузова

Эпатажный и несколько вульгарный телевизионный образ примерила отличница и прилежная ученица. Образ глупой блондинки, который сформировался у зрителей во время шоу «Дом-2», всего лишь картинка.

«Она никогда не приходила на уроки неподготовленной. А когда получала четверку, для нее это было настоящей трагедией. Она всегда старалась делать больше, чем я задавала, так как старалась выделиться на общем фоне», — рассказала «Комсомольской правде» классная руководительница Бузовой Галина Михайлова.

Сергей Шнуров

Учился Шнуров в обычной общеобразовательной школе Ленинграда. По информации Infox.ru, в начальной школе Сережа был прилежным учеником и приносил родителям хорошие оценки, но в подростковом возрасте юноша начал пропускать уроки и конфликтовать с преподавателями, за что часто оказывался в детской комнате милиции.

Окончив школу, он пытался получить высшее образование в Ленинградском инженерно-строительном институте, но через некоторое время бросил учебу в вузе и перевелся в ПТУ. Там он осваивал профессию реставратора изделий из дерева, но и эта специальность оказалась не по душе будущему артисту.

Алла Пугачева

Примадонна — эталон для подражания. Но Алла Пугачева успешно училась только в музыкальной школе, а вот в общеобразовательной была далеко не отличницей.

У будущей примадонны отечественной эстрады были хорошие оценки по труду, рисованию, литературе и пению, а вот химию, черчение и иностранный язык она знала удовлетворительно, а также не любила физкультуру, пишет «Рамблер».

Полина Гагарина

Полине Гагариной учеба давалась легче. Первый класс общеобразовательной школы она окончила в Греции, где жила в детстве и изучала греческий язык. Бабушка Полины настояла на том, чтобы она получала образование в российской школе и переехала к ней в Саратов.

По информации из открытых источников, Гагарина была примерной ученицей, после возвращения мамы из Греции переехала с ней в Москву, училась в специализированной школе с углубленным изучением английского языка и в музыкальной школе.

Вера Брежнева

Одна из самых сексуальных блондинок российского шоу-бизнеса в школе считалась дурнушкой, терпела издевательства одноклассников и отличницей не была, о чем многократно рассказывала СМИ.

Больше всего Вера любила украинский язык и физкультуру. Кроме того, в семье певицы были проблемы с деньгами, так что ей приходилось прогуливать уроки ради какой-нибудь подработки.

Илья Прусикин

Образ Ильи Прусикина никак не вяжется с пай-мальчиком. Артиста узнают по ярким татуировкам, вызывающим нарядам и эпатажному поведению. Но в школьные годы он был совершенно другим.

«Илья запомнился мне очень тихим, спокойным и интеллигентным мальчиком, — цитирует «Фанатка.ру» классного руководителя Прусикина Юлию Николаеву.

Сергей Лазарев

Сергей Лазарев пошел в 1-й класс 389-й московской школы, но с 5-го класса сменил школу на №1061, где и доучился. Он был «хорошистом». А директор этой школы устроил на ее территории музей, посвященный Сергею Лазареву, пишет «Свободная пресса».

Лазарев был активным учеником, у него с детства проявились лидерские способности. Будущий артист был капитаном школьной команды КВН. Благодаря неуемной энергии привлек внимание руководителя коллектива «Непоседы», с которых и началась его музыкальная карьера в группе Smash!!

Баста

Василий Вакуленко учился в общеобразовательной школе № 32 города Ростова-на-Дону. Вася был беспокойным школьников. А музыкой занимался с шести лет по принуждению бабушки, которая говорила, что все мучения оправданы и музыка ему обязательно пригодится.

«Моим любимым предметом была и остается история. Не могу объяснить, почему. Это очень интересная для меня наука», — рассказывал Баста в интервью сайту «Школа. Москва».