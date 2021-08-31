Двух подростков задержали за сжигание книг в Чите

Двух несовершеннолетних девушек задержали за сжигание книг на площади Декабристов, одна из девушек на камеру попросила прощение у жителей Читы и у библиотеки, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Девушки разожгли костер в беседке на площади Декабристов в Чите. Они жгли книги из шкафа для обмена литературой возле Пушкинской библиотеки.

Костер из книг разожгли две девушки в возрасте 14 и 17 лет. В их действиях усматриваются признаки мелкого хулиганства. Из-за того, что одна из правонарушительниц не может понести наказание из-за возраста, к административной ответственности привлекут ее родителей.

Дело направили на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних. Другая девушка привлечена к административной ответственности, также, как и ее родители.