Двух подростков задержали за сжигание книг в Чите

Двух несовершеннолетних девушек задержали за сжигание книг
на площади Декабристов, одна из девушек на камеру попросила прощение у жителей
Читы и у библиотеки, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Девушки разожгли костер в беседке на площади
Декабристов в Чите. Они жгли книги из шкафа для обмена литературой возле
Пушкинской библиотеки.
Костер из книг разожгли две девушки в возрасте 14 и 17 лет.
В их действиях усматриваются признаки мелкого хулиганства. Из-за того, что одна
из правонарушительниц не может понести наказание из-за возраста, к
административной ответственности привлекут ее родителей.
Дело направили на рассмотрение в комиссию по делам
несовершеннолетних. Другая девушка привлечена к административной
ответственности, также, как и ее родители.