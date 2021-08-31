Число ипотек для строящихся квартир резко выросло в Новосибирске

Количество ипотечных кредитов, выданных для приобретения жилья в строящихся домах, с прошлого года выросло более чем на 50%, выяснили аналитики Единого ресурса застройщиков.

Как указано в аналитическом обзоре со ссылкой на данные Банка России, в июне в Новосибирской области было выдано более 1,6 тысячи ипотечных кредитов под договор долевого участия. Это на 50,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

За этот год, согласно данным исследования, в регионе существенно (более чем на 22%) выросли цены на жилье. Сейчас средняя цена квадратного метра в Новосибирской области составляет почти 78 тысяч рублей.