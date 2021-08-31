Новый фильм «Неизвестная Россия» посвятили томским подземельям

Новая серия документального проекта «Неизвестная Россия» выйдет на популярном Youtube-канале, она будет посвящена томским подземельям, сообщил пресс-центр администрации города.

«Неизвестная Россия» – популярный канал, публикующий получасовые документальные истории о необычных местах и людях, у него почти миллион подписчиков. Съемочная группа проекта побывала в Томске в конце прошлой недели.

«Темой будущего фильма стали загадочные томские подземелья, давно ставшие городской легендой», – говорится в сообщении.

В съемках приняли участие томские историки, геологи и краеведы. Новый фильм прольет свет на версии происхождения и использования томских подземелий.