«Бэтмен» с Паттинсоном вызвал ужас у первых зрителей

Фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли отправился на тестовые показы, и первые отзывы оказались не в пользу картины.

По информации инсайдера Даниэла Рихтмана, зрители в некоторых эпизодах вскрикивали и задыхались от ужаса.

Рихтман описал сюжет нового «Бэтмена» мрачным и жутким. «Черт, Мэтт Ривз переписал все правила в «Бэтмене», и это только начало. Мы не готовы», — написал он в Twitter.

Премьера «Бэтмена» запланирована на 4 марта 2022 года. Режиссером картины выступил Мэтт Ривз. Кроме Паттинсона в картине снялись Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт и другие.