НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Бэтмен» с Паттинсоном вызвал ужас у первых зрителей

Источник:
Sibnet.ru
293 1
Фото: © official_robertpattinson, instagram.com/official_robertpattinson

Фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли отправился на тестовые показы, и первые отзывы оказались не в пользу картины.

По информации инсайдера Даниэла Рихтмана, зрители в некоторых эпизодах вскрикивали и задыхались от ужаса.

Рихтман описал сюжет нового «Бэтмена» мрачным и жутким. «Черт, Мэтт Ривз переписал все правила в «Бэтмене», и это только начало. Мы не готовы», — написал он в Twitter.

Премьера «Бэтмена» запланирована на 4 марта 2022 года. Режиссером картины выступил Мэтт Ривз. Кроме Паттинсона в картине снялись Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт и другие.

Еще по теме
Сериал «Урок демократии» для подростков выйдет во «ВКонтакте»
Американские сериалы выйдут эксклюзивно на More.tv в сентябре
Сериал «Манифест» продлили на четвертый сезон
«Щенячий патруль» обошел в прокате «Воспоминания» с Хью Джекманом
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Число ипотек для строящихся квартир резко выросло в Новосибирске
Двух подростков задержали за сжигание книг в Чите
Красноярский край вылетел из десятки лучших регионов по уровню жизни
Осень в Томской области начнется с заморозков
Самое популярное
Как «Лицей Ростелеком» заменил репетиторов
ГИБДД разрешила спор, можно ли снимать инспекторов
ПФР рассказал о порядке получения пенсионерами 10 тысяч рублей
Разведка США рассекретила происхождение коронавируса
Обсуждение (1)
Топ комментариев

Удавиков

Существует достаточно различных средств определения входящего номера... Но периодически нежелательные...

urbasik

Одобряю!А то ночной западный рёв всех достал.Зимой когда окна в человейниках закрыты хоть попа иллариона...

Danilon

Мы давно начеку ! Но лично меня американцы никак не могут вывезти в США ! Никак поймать не могут. Буду...

a-n-atol

кто громче орёт держи вора тот и украл.....
Sibnet.Ru