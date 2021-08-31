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Шойгу оценил возрождение региональной авиации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © russianplanes.net

Россия обладает достаточными возможностями для возрождения региональной авиации, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

В качестве примеров недостаточной маршрутной сети Шойгу отметил, что из Енисейска в Томск необходимо лететь через Красноярск, а на Таймыре уже выросло целое поколение тех, кто не бывал в Красноярске и даже в Норильске.

«Вообще по такой огромной стране без авиации очень непросто, и сегодня мы имеем возможности для того, чтобы эту авиацию возродить, для того, чтобы у нас появились самолеты, а они уже теперь есть — Л-410, а дальше будет Л-610», — сказал Шойгу в интервью телеканалу «Россия-24».

Он отметил, что Л-410 поставили на поплавки — теперь он может садиться на реки, озера. Также воздушное судно поставили на лыжи — поэтому можно летать уже на необорудованные аэродромы.

Также Шойгу перечислил еще несколько воздушных судов, которые производятся в России — МС-21, Superjet-100. Упомянул самолет «Байкал», который заменит Ан-2. По словам главы Минобороны, это «такая большая, серьезная платформа, с которой можно стартовать».

«Вы даже себе представить не можете, насколько я рад, потому что у нас периодически возникали предложения: давайте купим самолет, сделанный "Бомбардье", они летают на Аляске, в Канаде, приводили разные примеры, что населенный пункт в Канаде с населением семь тысяч человек имеет полторы тысячи самолетов, на которых они летают, начиная от охоты на лосей и заканчивая за солью в соседний поселок», — заключил министр.

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