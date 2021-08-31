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Группа ABBA зарегистрировалась в TikTok

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Graham C99 (schnappi) / CC BY 2.0

Популярная шведская группа ABBA создала аккаунт в соцсети TikTok, но аккаунт оказался не сильно популярен для мировой знаменитости.

С момента регистрации музыканты опубликовали два ролика, которые собрали в совокупности почти 4 миллиона просмотров.

Подписчиков в TikTok АВВАсобралось немного — всего 320 тысяч человек. Для сравнения, когда Тейлор Свифт зарегистрировалась в соцсети, за сутки на нее подписалось более 1,5 миллиона человек.

АBBA — шведская поп-группа, существовавшая в 1972—1982 годах и с 2018 года, названная по первым буквам имен исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Коллектив не выпускал новых песен около 40 лет.

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