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Центр трансплантации костного мозга откроют в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © фонд «Подари жизнь»

Первый за Уралом Центр трансплантации костного мозга откроют в Красноярске, в нем смогут до 40 пересадок в год, это полностью обеспечит потребность для детей из региона, сообщает фонд «Подари жизнь».

Строительные работы в отделении начнутся в ближайшем октябре и будут закончены в мае следующего года. До этого же времени планируется приобрести необходимое оборудование для боксов. Как отметил губернатор края Александр Усс, первых пациентов центр должен принять уже летом следующего года.

«Это будет первый центр детской трансплантологии за Уралом. Важно, чтобы дети лечились дома и с ними рядом всегда находилась семья», — сказал Усс.

Сейчас трансплантации костного мозга детям из Красноярского края и других регионов Сибири проводят в медицинских центрах Москвы и Санкт-Петербурга. В год помощь получают 10-12 детей, а нуждается в ней 16-17.

Более того, для получения помощи пациенты вынуждены подолгу ждать своей очереди (к сожалению, в 2020 двое ребят ее просто не дождались). До трансплантации пациенты проходят необходимые этапы лечения в Центре охраны материнства и детства. После появления отделения трансплантации ехать в столичные клиники не придется — помощь будут оказывать в Красноярске.

Строительство межрегионального трансплантационного центра в Красноярске будет вестись на деньги федерального и регионального бюджетов, а также при поддержке благотворителей фонда «Подари жизнь». Общая стоимость проекта оценивается в 353,4 миллионов рублей.

Мы должны сделать все, чтобы центр начал работу, а значит, все меньше детей в очередях ждали спасительного для них лечения.

«Врачи, которые работают в этой красноярской больнице, — настоящие энтузиасты, подвижники и, конечно, большие профессионалы. Они прошли нужное обучение, умеют делать трансплантации костного мозга и хотят спасать детей. А мы — местный бизнес, государство, фонды — просто должны им в этом помочь. И сделать все, чтобы этот трансплантационный центр начал работу, а значит, все меньше детей в очередях ждали спасительного для них лечения», — сказала учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова.

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Красноярск #Здоровье
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