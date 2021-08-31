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Lexus опрокинулся на Бугринском мосту, двое погибли

Источник:
Sibnet.ru
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Молодой водитель Lexus опрокинулся на Бугринском мосту и врезался в дерево, два человека погибли, трое попали в больницу, сообщает УГИБДД по Новосибирску.

В 03.35 во вторник 20-летний водитель на автомобиле Lexus GS300, двигался по Бугринскому мосту в сторону улицы Ватутина. 

По причинам, которые устанавливаются, он не справился с управлением, съехал с дороги, опрокинулся и врезался в дерево.

В результате данного ДТП водитель и два его пассажира доставлены с тяжелыми травмами в больницу, также еще два пассажира погибли.

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Новосибирск #ДТП
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Существует достаточно различных средств определения входящего номера... Но периодически нежелательные...

urbasik

Одобряю!А то ночной западный рёв всех достал.Зимой когда окна в человейниках закрыты хоть попа иллариона...

Danilon

Мы давно начеку ! Но лично меня американцы никак не могут вывезти в США ! Никак поймать не могут. Буду...

a-n-atol

кто громче орёт держи вора тот и украл.....
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