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Первый город-миллионник появится на Дальнем Востоке

Источник:
РБК
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Фото: Alexxx1979 / CC BY-SA 4.0

Россия построит на Дальнем Востоке новый город-спутник Владивостока на 300 тысяч человек. Вместе с ним и городом Артемом столица Приморья станет первым городом-миллионником в регионе, рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Если объединить Владивосток, который насчитывает 600 тысяч жителей, с расположенным неподалеку 100-тысячным Артемом и построить там новый город-спутник и привлечь в эту агломерацию еще около 300 тысяч человек, появится первый город-миллионник на Дальнем Востоке, сказал министр в интервью РБК.

«Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник. Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года», — отметил Чекунков.

По его словам, Владивосток должен стать третьим самым привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга. «У него для этого все есть», — уверен министр.

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