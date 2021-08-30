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Кремль не увидел проблемы в массовых драках мигрантов

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Кремль не склонен рассматривать участие мигрантов в массовых конфликтах как какую-то важную проблему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, конфликты бывают во всех странах, в том числе и в России, и «если эти конфликты связаны с нарушением действующего законодательства, то миграционная служба и органы правопорядка принимают соответствующие меры в отношении участников этих конфликтов».

При этом Песков отметил, что проблема нехватки трудовых мигрантов актуальна для экономики, но преждевременно говорить об изменении правил их въезда в России.

«Об этом преждевременно говорить [об изменении правил въезда в Россию], пока никаких решений на этот счет не поступало. Существуют разные экспертные предложения и от соответствующих цехов экономики. Но решение не принималось», — цитирует ТАСС Пескова.

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Политика #Россия
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