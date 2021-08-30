Голикова указала срок получения 10 тысяч рублей пенсионерами

Пенсионеры, получающие пенсию на банковскую карту, получат новую социальную выплату в размере 10 тысяч рублей 2 сентября, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Выплаты единовременной помощи в один день — это уже сложившаяся отработанная практика, и 2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 миллиона человек», — приводит РБК слова Голиковой.

Еще 12,7 миллиона человек, которые получают пенсию на дому, через «Почту России» или других доставщиков, получат выплату одновременно с пенсией.

Социальная выплата не будет учитываться в доходах семьи и не повлияет на предоставление других мер поддержки, добавила вице-премьер.

Путин 22 августа на встрече с представителями партии "Единая Россия" предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране по 10 тыс. рублей в нынешнем году.