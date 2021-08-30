Голикова указала срок получения 10 тысяч рублей пенсионерами

Пенсионеры, получающие пенсию на банковскую карту, получат новую социальную выплату в размере 10 тысяч рублей 2 сентября, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Выплаты единовременной помощи в один день — это уже сложившаяся отработанная практика, и 2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 миллиона человек», — приводит РБК слова Голиковой.
Еще 12,7 миллиона человек, которые получают пенсию на дому, через «Почту России» или других доставщиков, получат выплату одновременно с пенсией.
Социальная выплата не будет учитываться в доходах семьи и не повлияет на предоставление других мер поддержки, добавила вице-премьер.
Путин 22 августа на встрече с представителями партии "Единая Россия" предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране по 10 тыс. рублей в нынешнем году.
УдавиковСуществует достаточно различных средств определения входящего номера... Но периодически нежелательные...
Удавикову сибнета главное заголовки, а содержимое текста не волнует
urbasikОдобряю!А то ночной западный рёв всех достал.Зимой когда окна в человейниках закрыты хоть попа иллариона...
a-n-atolкто громче орёт держи вора тот и украл.....