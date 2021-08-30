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Голикова указала срок получения 10 тысяч рублей пенсионерами

Источник:
РБК
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Вице-премьер Татьяна Голикова
Фото: © Пресс-служба правительства России

Пенсионеры, получающие пенсию на банковскую карту, получат новую социальную выплату в размере 10 тысяч рублей 2 сентября, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Выплаты единовременной помощи в один день — это уже сложившаяся отработанная практика, и 2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 миллиона человек», — приводит РБК слова Голиковой.

Еще 12,7 миллиона человек, которые получают пенсию на дому, через «Почту России» или других доставщиков, получат выплату одновременно с пенсией.

Социальная выплата не будет учитываться в доходах семьи и не повлияет на предоставление других мер поддержки, добавила вице-премьер.

Путин 22 августа на встрече с представителями партии "Единая Россия" предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране по 10 тыс. рублей в нынешнем году.

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Удавиков

Существует достаточно различных средств определения входящего номера... Но периодически нежелательные...

Удавиков

у сибнета главное заголовки, а содержимое текста не волнует

urbasik

Одобряю!А то ночной западный рёв всех достал.Зимой когда окна в человейниках закрыты хоть попа иллариона...

a-n-atol

кто громче орёт держи вора тот и украл.....
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