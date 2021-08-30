Четверть родителей потратила «школьные» выплаты не на детей

Четверть родителей потратила единовременное пособие на школьников на собственные нужды, говорится в исследовании аналитического центра университета «Синергия».

Единовременная выплата в 10 тысяч рублей положена детям в возрасте от шести до 18 лет. По словам президента России Владимира Путина, она поможет родителям подготовиться к 1 сентября.

Большинство (69,4%) получивших деньги потратили их, 19,4% израсходовали эту сумму частично. Еще 6,8% оставили ее на черный день. При этом 4,3% россиян не смогли ответить на вопрос о том, как они распорядились деньгами, приводит РИА Новости исследование.

76,2% родителей, которые воспользовались деньгами, потратили их непосредственно на детей. Большая часть их расходов пришлась на детскую одежду и обувь (49,2%), на канцтовары (32,1%), на необходимую для учебы электронику (12%) и развлечения для детей (6,7%).

Почти четверть респондентов (23,8%) признались, что полученные от государства средства они направили на траты, не связанные с подготовкой детей к школе. В частности, 40,8% из них потратили «президентские» деньги на продукты питания, 25,9% — на оплату ЖКХ, 15% — на одежду и обувь для взрослых, 12% — на отдых, 6,3% — на закрытие долгов и выплаты по кредитам.

Три четверти родителей рассчитывают на очередные выплаты от государства в течение ближайшего года. При этом 68% граждан считают, что 10 тысяч рублей — это недостаточная сумма в качестве меры поддержки семей с детьми.