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Рогозин заявил о готовности России к отражению удара из космоса

Источник:
«Газета.ру»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россия готова к отражению любого удара, в том числе в космосе, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Россия пережила столько войн, колоссальных потерь, поэтому мы, безусловно, готовы к отражению любого нападения, в том числе и в космическом пространстве», — сказал Рогозин в интервью «Газете.ру».

Глава Роскосмоса предположил, что будущие войны могут начаться именно в космическом пространстве. «Если говорить о войнах будущего и о тех прогнозах, которые дают аналитики, серьезная война, если она когда-нибудь, не дай бог, начнется, начнется именно в космосе. Потому что именно с уничтожения орбитальной группировки противника начнется конфликт», — полагает он.

По словам Рогозина, любая страна попытается ослепить своего врага, при этом только через космос можно видеть всю глубину территории потенциального противника.

«Чтобы лишить противника всех этих чувств, нужно уничтожить его орбитальную группировку, с этого начинается война в космосе. Но при этом надо понимать, что боевое воздействие на космический аппарат, тем более относящийся к военной группировке, — это повод к войне», — подчеркнул он.

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Удавиков

Существует достаточно различных средств определения входящего номера... Но периодически нежелательные...

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у сибнета главное заголовки, а содержимое текста не волнует

urbasik

Одобряю!А то ночной западный рёв всех достал.Зимой когда окна в человейниках закрыты хоть попа иллариона...

a-n-atol

кто громче орёт держи вора тот и украл.....
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