Модели Lada подорожают из-за обязательного набора автомобилиста

Модели Lada, продающиеся в дилерских центрах, будут оснащаться обязательным набором автомобилиста, его стоимость будет учтена в стоимости автомобиля.

Обязательный набор автомобилиста получат все машины Lada с 1 ноября «в целях улучшения потребительских качеств», пишет Лада.Онлайн со ссылкой на один из автоцентров.

Стоимость набора будет учтена в стоимости автомобиля. По мнению дилера, набор будет простой, его цена составит 2,5 тысячи рублей.

Сейчас в дилерских центрах Lada можно купить набор автомобилиста в двух исполнениях. Набор «Стандарт» — это знак аварийной остановки, аптечка, трос и огнетушитель в сумке из грязе- и влагоотталкивающей ткани с фирменным логотипом, он стоит 1,8 тысячи рублей. В набор «Премиум» добавлены жилет со светоотражающими полосами и перчатки, его стоимость — 2,7 тысячи рублей.