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Модели Lada подорожают из-за обязательного набора автомобилиста

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Модели Lada, продающиеся в дилерских центрах, будут оснащаться обязательным набором автомобилиста, его стоимость будет учтена в стоимости автомобиля.

Обязательный набор автомобилиста получат все машины Lada с 1 ноября «в целях улучшения потребительских качеств», пишет Лада.Онлайн со ссылкой на один из автоцентров.

Стоимость набора будет учтена в стоимости автомобиля. По мнению дилера, набор будет простой, его цена составит 2,5 тысячи рублей.

Сейчас в дилерских центрах Lada можно купить набор автомобилиста в двух исполнениях. Набор «Стандарт» — это знак аварийной остановки, аптечка, трос и огнетушитель в сумке из грязе- и влагоотталкивающей ткани с фирменным логотипом, он стоит 1,8 тысячи рублей. В набор «Премиум» добавлены жилет со светоотражающими полосами и перчатки, его стоимость — 2,7 тысячи рублей.

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Удавиков

Существует достаточно различных средств определения входящего номера... Но периодически нежелательные...

Удавиков

у сибнета главное заголовки, а содержимое текста не волнует

urbasik

Одобряю!А то ночной западный рёв всех достал.Зимой когда окна в человейниках закрыты хоть попа иллариона...

a-n-atol

кто громче орёт держи вора тот и украл.....
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