Фотограф показал невероятное звездное небо Хакасии

Абаканский фотограф Андрей Зайченко сфотографировал невероятной красоты августовское ночное небо на территории заповедника «Казановка».
«Сказочная ночь на турбазе Кюг. Казановка, Республика
Хакасия», — написал в Instagram Андрей Зайченко.
Музей-заповедник «Казановка» находится в 130 километрах
Абакана возле одноименного села. На территории музея произведена
реконструкция хакасского аала (поселение сельского типа) XVIII-XIX веков, где в
полной мере восстановлен национальный интерьер и традиции хакасов, бережно
сохраненные из глубины веков.
В «Казановке» расположены поселения, горные святилища,
наскальные рисунки, оросительные системы, медные и железные рудники, а также
курганы, поминальники, могильные поля древних людей. Всего на территории
музея-заповедника выявлено более двух тысяч памятников археологии. Самые ранние
из них относятся к эпохе неолита, их возраст превышает шесть тысяч лет.
УдавиковСуществует достаточно различных средств определения входящего номера... Но периодически нежелательные...
Удавикову сибнета главное заголовки, а содержимое текста не волнует
urbasikОдобряю!А то ночной западный рёв всех достал.Зимой когда окна в человейниках закрыты хоть попа иллариона...
a-n-atolкто громче орёт держи вора тот и украл.....