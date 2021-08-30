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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Фотограф показал невероятное звездное небо Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Абаканский фотограф Андрей Зайченко сфотографировал невероятной красоты августовское ночное небо на территории заповедника «Казановка».

«Сказочная ночь на турбазе Кюг. Казановка, Республика Хакасия», — написал в Instagram Андрей Зайченко.

Музей-заповедник «Казановка» находится в 130 километрах Абакана возле одноименного села. На территории музея произведена реконструкция хакасского аала (поселение сельского типа) XVIII-XIX веков, где в полной мере восстановлен национальный интерьер и традиции хакасов, бережно сохраненные из глубины веков.

В «Казановке» расположены поселения, горные святилища, наскальные рисунки, оросительные системы, медные и железные рудники, а также курганы, поминальники, могильные поля древних людей. Всего на территории музея-заповедника выявлено более двух тысяч памятников археологии. Самые ранние из них относятся к эпохе неолита, их возраст превышает шесть тысяч лет.

Тема: Туризм в Сибири
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Топ комментариев

Удавиков

Существует достаточно различных средств определения входящего номера... Но периодически нежелательные...

Удавиков

у сибнета главное заголовки, а содержимое текста не волнует

urbasik

Одобряю!А то ночной западный рёв всех достал.Зимой когда окна в человейниках закрыты хоть попа иллариона...

a-n-atol

кто громче орёт держи вора тот и украл.....
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