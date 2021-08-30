«Дачную амнистию» продлят еще на пять лет

«Дачную амнистию» снова продлят на пять лет до 2031 года, это позволит дачникам без спешки оформлять документы, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В 2020 году Дума приняла закон, по которому дачная амнистия продлена до 1 марта 2026 года (на пять лет), он вступает в силу 1 сентября.

«Мы 15 минут назад внесли поправки в закон о дачной амнистии (...) Первое – это то, что мы продлеваем ее на пять лет (до 2031 года)», — сказал Крашенинников.

Дачники смогут оформить свои участки в личное пользование, как недвижимость. Это позволит владельцам распоряжаться имуществом — продавать и передавать по наследству. Росреестр выступает за то, чтобы «амнистия» была бессрочной.