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«Дачную амнистию» продлят еще на пять лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«Дачную амнистию» снова продлят на пять лет до 2031 года, это позволит дачникам без спешки оформлять документы, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В 2020 году Дума приняла закон, по которому дачная амнистия продлена до 1 марта 2026 года (на пять лет), он вступает в силу 1 сентября.

«Мы 15 минут назад внесли поправки в закон о дачной амнистии (...) Первое – это то, что мы продлеваем ее на пять лет (до 2031 года)», — сказал Крашенинников.

Дачники смогут оформить свои участки в личное пользование, как недвижимость. Это позволит владельцам распоряжаться имуществом — продавать и передавать по наследству. Росреестр выступает за то, чтобы «амнистия» была бессрочной.

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