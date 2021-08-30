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Ошибочное освоение: какие города нужны России?

Источник:
ТАСС
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Фото: © Free-Photos / Pixabay License
Строить новые маленькие города в глуши и оказывать господдержку переселению — бессмысленно, считает урбанист и футуролог развития городов Эверт Верхаген. России, по его мнению, нужно больше мегаполисов — таких, как Москва.

По убеждению Верхагена, государственные программы, призывающие людей осваивать Дальний Восток, — ошибка. Если цель только в том, чтобы переместить людей из точки А в точку Б, то это бесполезно.

«Вы можете заставить людей жить в Сибири или других отдаленных регионах, но они не будут рады этому. То есть там останутся только те, кого заставили переехать, а творческие, талантливые люди, которые реально влияют на что-то, уедут», — сказал урбанист в интервью ТАСС.

Он отметил, что города на Дальнем Востоке станут востребованными, когда они будут иметь экономическую оправданность, когда смогут предложить людям хорошее образование, уникальные услуги, что-то еще, о чем люди действительно мечтают.

«Строить новые маленькие города в глуши — бессмысленно и невозможно. Для этого нужно обеспечить их дорогами, магазинами, больницами и прочей инфраструктурой», — добавил Верхаген.

Это просто логично: люди уезжают в большие города, потому что жизнь там лучше, а дети могут учиться и развиваться.

Конкуренты Москвы

В России должно быть несколько таких же больших привлекательных городов, как Москва. «Когда у вас только одна Москва, где живут и работают 20 миллионов человек, и еще 100 с лишним миллионов остального населения, которые мечтают переехать в Москву, то, очевидно, у вас будут проблемы», — рассуждает эксперт.

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Он напомнил, что с этой проблемой сталкиваются и другие страны. В Великобритании есть Лондон, и он намного больше, чем остальные города в стране, во Франции Париж значительно больше, чем другие французские города.

В качестве конкурентов Москве футуролог назвал Саратов, Казань, Владивосток, Волгоград. У этих городов намного больше шансов развиваться, чем у северных, как, например, у Мурманска, где очень холодно и темно.

Город будущего

Город будущего — это сбалансированная экосистема, где человечество научилось интегрировать природу в поселение, решило проблему с водой и чистым воздухом.

Дома будут компактными, но не одинаковыми. «Мы найдем баланс между городом и природой, а однообразные блочные дома уйдут в прошлое. Да, люди будут жить и в высотных зданиях, но я не думаю, что они будут очень распространены. Скорее, преимущество получат дома средней высоты, как в Бразилии, Испании, Китае, где у каждого дома есть свой стиль», — предположил Верхаген.

Реальностью станут летающие машины — что-то среднее между дроном и вертолетом: «Компьютерные технологии помогут нам решить проблему создания правил для таких аппаратов. Тестирования начнутся с маленьких городов, где машины заменят дроны, и уже потом будет создано регулирование для остальных мест».

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Удавиков

Существует достаточно различных средств определения входящего номера... Но периодически нежелательные...

Удавиков

у сибнета главное заголовки, а содержимое текста не волнует

urbasik

Одобряю!А то ночной западный рёв всех достал.Зимой когда окна в человейниках закрыты хоть попа иллариона...

a-n-atol

кто громче орёт держи вора тот и украл.....
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