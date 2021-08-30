Оборот торговли снизился в сибирских регионах

Томская и Омская области вошли в список регионов, где за последнее время снизился оборот розничной торговли, об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Оборот розничной торговли по итогам первого полугодия 2021 года вырос в 80 регионах России. Эксперты объясняют это «эффектом низкой базы»: год назад из-за жестких ограничений, связанных с коронавирусом, оборот торговли сократился сильнее, чем большинство других экономических показателей.

Только в пяти регионах торговый оборот в этом году снизился. В их числе – Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Томская, Свердловская и Омская области.

«На долю регионов с отрицательной динамикой приходится немногим более 5% общероссийского оборота розничной торговли», – сказано в сообщении.