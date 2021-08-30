Эксперт объяснил, нужно ли подписывать банковскую карту

Платежные системы все еще требуют подпись владельца на оборотной стороне банковской карты, но это стало формальным требованием — атавизмом в современных условиях, сказал начальник управления по развитию кредитных и дебетовых карточных продуктов банка «Ренессанс Кредит» Петр Карпов.

По его словам, необходимость подписи должна скоро исчезнуть. «При этом платежные системы правилами для торговых точек и эквайеров практически исключают кейсы, когда сличение подписи может потребоваться на современных картах с чипами и бесконтактной оплатой, и токенизацией карт через мобильные кошельки», — сказал агентству «Прайм» Карпов.

С ним согласился директор департамента информационной безопасности «Росбанка» Михаил Иванов. Он считает, что наличие подписи на оборотной стороне давно не является эффективным механизмом безопасности.

Сейчас операции по оплате картой бесконтактные, более того, недавно был увеличен разрешенный лимит, при котором держатели карты могут не вводить ПИН-код, если расплачиваются бесконтактно, отметил Иванов.