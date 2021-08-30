Ростелеком показал бизнесменам «Умные экраны» для анализа клиентов

Ростелеком показал руководителям малых и средних предприятий Новосибирска услуги, которые помогут улучшить отношения с клиентами, снизить издержки, увеличить производительность и повысить уровень безопасности в организации, сообщает пресс-служба компании.

«На базе высокоскоростного интернета мы предоставляем клиентам облачные сервисы для решения важных задач успешного бизнеса: "Виртуальная АТС", "Умные экраны", "Электронные ценники", "Видеонаблюдение" и другие», — сказал директор департамента продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО Ростелеком Игорь Беляев.

Цифровая платформа «Умные экраны» позволяет более точно выстраивать каналы коммуникаций с аудиторией, а также централизованно управлять информационным и рекламным контентом. Сервис аккумулирует данные о посетителях, дает возможность настраивать рекламный таргетинг на видеопанелях под целевую аудиторию, анализирует результативность подачи информации.

С помощью этой разработки собственник бизнеса начинает лучше понимать потребности клиентов и формулировать точные рекламные сообщения о продуктах, услугах, акциях и специальных предложениях.

«Очень заинтересовали сервисы для анализа поведения персонала, в частности, сотрудников службы охраны. Мы давно изучали подобный опыт, но не было подходящего предложения», — сказал директор общества с ограниченной ответственностью «Прайм Сервис» Алексей Суханкин.