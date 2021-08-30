Космонавт рассказал о сильном износе российского сегмента МКС

Системы российского сегмента Международной космической станции (МКС) находятся в высокой степени износа, сообщил руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт Владимир Соловьев.

«В декабре прошлого года я делал доклад на Совете РАН по космосу, где совершенно обоснованно говорил об этом. Потом этот вопрос обсуждался на совете Военно-промышленной комиссии, затем свое совещание провел Совет главных конструкторов, на котором никто из присутствующих не дал гарантию, что за пределами 2025 года оборудование станции не выйдет из строя», — сказал Соловьев в интервью РИА Новости.

Он отметил, что «на словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят».

«В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета "Роскосмоса", где отмечалось, что станция дышит на ладан», — отметил Соловьев.

В апреле вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что состояние конструкций Международной космической станции может привести к катастрофе, рисковать экипажем нельзя.