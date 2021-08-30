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Российские тяжелые беспилотники научили взлетать с автодорог

Источник:
«Известия»
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Российский тяжелый беспилотник «Орион»
Фото: © Группа компаний «Кронштадт»

Воздушно-космические силы России в ходе недавно стартовавших масштабных учений испытали беспилотники в условиях отсутствия аэродромной сети, сообщил источник в военном ведомстве.

В этом году впервые в таких тренировках принимают участие тяжелые беспилотники. Речь идет о дронах серии «Орион» и «Форпост», рассказал источник «Известиям».

По его словам, временные пункты базирования оборудуются возле участков автотрасс. На время маневров эти дороги служат взлетно-посадочными полосами, на которые садятся самолеты и беспилотники. Также впервые для беспилотных летательных аппаратов в полевых условиях будут подготовлены грунтовые взлетно-посадочные полосы.

Рядом с временными ВВП оборудуются места для стоянки и обслуживания техники, заправочные станции и контрольно-диспетчерский пункт. Летательные аппараты обслуживаются силами мобильных технико-эксплуатационных подразделений, заправляются и получают боезапас.

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