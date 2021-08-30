Синоптики дали прогноз на 1 сентября в Новосибирске

Среда, 1 сентября, в Новосибирске будет нежаркой, но без осадков, сообщила Sibnet.ru в понедельник дежурный синоптик Западно-Сибирского Гидрометцентра Дарья Беспалова.

По словам синоптика, во вторник ночью возможен небольшой дождь, день пройдет преимущественно без осадков, с температурой на уровне 15-17 градусов.

«1 сентября преимущественно без осадков, ветер северный силой 3-8 метров в секунду, ночью с порывами до 13 метров в секунду. Ночью 6-8, днем – 16-18 градусов», – сказала собеседница.

По прогнозам синоптиков, с субботы в Новосибирской области снова начнет повышаться температурный фон.