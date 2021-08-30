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Синоптики дали прогноз на 1 сентября в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Среда, 1 сентября, в Новосибирске будет нежаркой, но без осадков, сообщила Sibnet.ru в понедельник дежурный синоптик Западно-Сибирского Гидрометцентра Дарья Беспалова.

По словам синоптика, во вторник ночью возможен небольшой дождь, день пройдет преимущественно без осадков, с температурой на уровне 15-17 градусов.

«1 сентября преимущественно без осадков, ветер северный силой 3-8 метров в секунду, ночью с порывами до 13 метров в секунду. Ночью 6-8, днем – 16-18 градусов», – сказала собеседница.

По прогнозам синоптиков, с субботы в Новосибирской области снова начнет повышаться температурный фон.

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Удавиков

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у сибнета главное заголовки, а содержимое текста не волнует

urbasik

Одобряю!А то ночной западный рёв всех достал.Зимой когда окна в человейниках закрыты хоть попа иллариона...

a-n-atol

кто громче орёт держи вора тот и украл.....
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