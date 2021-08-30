Начало осени принесет в Новосибирскую область заморозки

Ближайшие дни в Новосибирске будут прохладными, а по области в ночные часы возможны даже заморозки, но к концу недели потеплеет, сообщила Sibnet.ru в понедельник дежурный синоптик Западно-Сибирского Гидрометцентра Дарья Беспалова.

«В городе ночью (во вторник) небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, с порывами до 13 метров в секунду», – рассказала синоптик. Ночью будет 7-9, днем – 15-17 градусов тепла.

В ночь на среду будет 6-8, днем – 16-18 градусов. В ночь на четверг в Новосибирске будет также 6-8, в пригороде – до 3 градусов, а по области возможны даже заморозки. Днем в четверг потеплеет до 16-18 градусов.

«С 4 сентября (субботы) температурный фон начнет немного повышаться», – добавила собеседница.