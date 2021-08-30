НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Начало осени принесет в Новосибирскую область заморозки

Источник:
Sibnet.ru
255 1
Фото: © Sibnet.ru

Ближайшие дни в Новосибирске будут прохладными, а по области в ночные часы возможны даже заморозки, но к концу недели потеплеет, сообщила Sibnet.ru в понедельник дежурный синоптик Западно-Сибирского Гидрометцентра Дарья Беспалова.

«В городе ночью (во вторник) небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, с порывами до 13 метров в секунду», – рассказала синоптик. Ночью будет 7-9, днем – 15-17 градусов тепла.

В ночь на среду будет 6-8, днем – 16-18 градусов. В ночь на четверг в Новосибирске будет также 6-8, в пригороде – до 3 градусов, а по области возможны даже заморозки. Днем в четверг потеплеет до 16-18 градусов.

«С 4 сентября (субботы) температурный фон начнет немного повышаться», – добавила собеседница.

Еще по теме
Томские ученые получили крупный грант на исследование климата Арктики
Миссисипи потекла в другую сторону из-за урагана «Ида»
Правительство выделит миллиард на экологию Омска после жалобы Путину
Последние летние выходные в Новосибирске будут теплыми
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Уроженка Приангарья Джессика Лонг завоевала золото на Паралимпиаде
Новосибирск и Омск оказались худшими по качеству среды
Начало осени принесет в Новосибирскую область заморозки
Мать привела в полицию осквернителя мемориала в Кузбассе
Самое популярное
Стали известны детали эвакуации россиян из Афганистана
ГИБДД разрешила спор, можно ли снимать инспекторов
Мединский предложил новый обязательный ЕГЭ
ПФР рассказал о порядке получения пенсионерами 10 тысяч рублей
Обсуждение (1)
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
29
Путин объявил национальную идею России
19
Стали известны детали эвакуации россиян из Афганистана
17
Посол России предостерег Лондон от провокаций в Черном море
17
Поклонскую отправят на острова в Африке
15
Талибы убили известного афганского певца
Sibnet.Ru