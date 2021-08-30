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Forbes назвал самую богатую семью России

Источник:
Forbes
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Фото: Ervins Strauhmanis / Attribution License

Супруги Татьяна и Владислав Бакальчук (соучредители компании Wildberries), заняли первое место в списке самых успешных бизнес-семей России по версии журнала Forbes.

Эксперты издания оценили состояние супругов Бакальчуков в 13,1 миллиарда долларов, поставив их на первое место в рейтинге богатейших семей России. В прошлом году Forbes оценивал Wildberries в 1 миллиард долларов, то есть семья за год увеличила свои доходы более чем в десять раз.

Второе место в списке заняла семья Гурьевых («Фосагро»), ее состояние оценивается в 6,9 миллиарда долларов. На третьем месте оказалась семья Ротенбергов («Мостотрест») с 5,95 миллиарда долларов. В 2020 году она была лидером рейтинга.

На четвертом месте оказалась семья Гуцериевых (группа «Сафмар») с 3,7 миллиарда долларов, На пятом — семья Евтушенковых (АФК «Система»), — 3,2 миллиарда долларов.

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у сибнета главное заголовки, а содержимое текста не волнует

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кто громче орёт держи вора тот и украл.....
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