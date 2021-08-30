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МИД предупредил об охоте США за россиянами

Источник:
РИА Новости
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Соединенные Штаты с 2008 года ведут охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США, заявил замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«Вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах наших граждан по запросам правоохранительных органов Соединенных Штатов и попыткой вывезти наших граждан для привлечения их к ответственности на территории США», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

По его словам, «с 2008 года известно уже более 50 подобных случаев, и, к сожалению, число таких случаев продолжает увеличиваться». «Когда наши граждане оказываются в США и предстают перед американской системой правосудия, на них оказывается сильнейшее воздействие и давление со стороны американских правоохранительных органов, их пытаются склонить к сотрудничеству со следствием», — отметил Лукьянцев.

В отношении россиян практикуются и другие методы воздействия, а именно несвоевременное предоставление квалифицированной медицинской помощи, либо вообще отказ от нее, даже в том случае, когда кто-то из них страдает хроническими тяжелыми заболеваниями, подчеркнул дипломат.

Среди наиболее вопиющих случаев он перечислил дела гражданского летчика Константина Ярошенко, Романа Селезнева, Виктора Бута и Марии Бутиной, которая в настоящее время находится в России.

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