НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Завод по переработке мискантуса в целлюлозу построят в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
336 1
Фото: Tauʻolunga / CC-BY-SA-3.0

Завод по переработке мискантуса в целлюлозу построят в Новосибирской области, объем производства составит не менее 50 тысяч тонн в год, сообщает пресс-служба Института цитологии и генетики СО РАН.

Почти всю растворимую целлюлозу России приходится закупать за границей. Новосибирские генетики вывели сорт мискантус Сорановский, который комфортно чувствует себя в российском климате и ежегодно дает урожай сухой растительной массы с богатым содержанием ценных для промышленности веществ.  

В сотрудничестве с учеными Института нефтехимического синтеза РАН новосибирские генетики первыми в мире сумели получить из мискантуса растворимую целлюлозу. 

«Мы научились получать несколько видов целлюлозы, в зависимости от того, для каких целей планируется ее использовать — в лакокрасочном производстве, для нужд фармацевтических предприятий или для выпуска биоразлагаемой упаковки и одноразовой посуды», — рассказал генконструктор «НПО «Биотехкомпозит»  Михаил Азанов.

В прошлом году компания «Биотехкомпозит» приобрела у ИЦиГ СО РАН по лицензии побеги мискантуса, засеяла в Московской области плантацию в несколько сот гектар, запустила опытную производственную линию по выработке целлюлозы и производству из нее биоразлагаемой одноразовой посуды.

Теперь вместе с учеными компания ведет работу над проектом малотоннажного (до 10 тысяч тонн) производства целлюлозы для упаковки и посуды в Подмосковье.

Второе предприятие «НПО «Биотехкомпозит» хочет открыть в районе Новосибирска, причем гораздо большего масштаба: технология по которой оно будет работать становится рентабельной при объеме выпуска продукции от 50 тысяч тонн в год. Но для этого надо выбрать площадку для производству.

Еще по теме
Томские ученые получили крупный грант на исследование климата Арктики
США построят гравитационный аккумулятор
Останки кита с четырьмя лапами обнаружили в Египте
Мужчины в Древнем Риме питались лучше женщин
смотреть все
Новосибирск #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Уроженка Приангарья Джессика Лонг завоевала золото на Паралимпиаде
Новосибирск и Омск оказались худшими по качеству среды
Начало осени принесет в Новосибирскую область заморозки
Мать привела в полицию осквернителя мемориала в Кузбассе
Самое популярное
Стали известны детали эвакуации россиян из Афганистана
ГИБДД разрешила спор, можно ли снимать инспекторов
Мединский предложил новый обязательный ЕГЭ
ПФР рассказал о порядке получения пенсионерами 10 тысяч рублей
Обсуждение (1)
Картина дня
МИД предупредил об охоте США за россиянами
Девять человек погибли при ракетном ударе США в Кабуле
Цены на автозапчасти резко выросли
Российские тяжелые беспилотники научили взлетать с автодорог
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Удавиков

у сибнета главное заголовки, а содержимое текста не волнует

Удавиков

Существует достаточно различных средств определения входящего номера... Но периодически нежелательные...

urbasik

Одобряю!А то ночной западный рёв всех достал.Зимой когда окна в человейниках закрыты хоть попа иллариона...

Alaxel

А пение птиц, тоже под запрет? А шелест листьев на ветру? А шум дождя, а раскаты грома? А стрекотание...
Sibnet.Ru