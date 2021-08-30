Завод по переработке мискантуса в целлюлозу построят в Новосибирске

Завод по переработке мискантуса в целлюлозу построят в
Новосибирской области, объем производства составит не менее 50 тысяч тонн в
год, сообщает пресс-служба Института цитологии и генетики СО РАН.
Почти всю растворимую целлюлозу России приходится закупать
за границей. Новосибирские генетики вывели сорт мискантус Сорановский, который
комфортно чувствует себя в российском климате и ежегодно дает урожай сухой растительной
массы с богатым содержанием ценных для промышленности веществ.
В сотрудничестве с учеными Института нефтехимического синтеза РАН новосибирские генетики первыми в мире сумели получить из мискантуса растворимую целлюлозу.
«Мы научились
получать несколько видов целлюлозы, в зависимости от того, для каких целей
планируется ее использовать — в лакокрасочном производстве, для нужд
фармацевтических предприятий или для выпуска биоразлагаемой
В прошлом году компания «Биотехкомпозит» приобрела у ИЦиГ СО РАН по лицензии побеги мискантуса, засеяла в Московской области плантацию в несколько сот гектар, запустила опытную производственную линию по выработке целлюлозы и производству из нее биоразлагаемой одноразовой посуды.
Теперь вместе с учеными компания ведет работу над проектом малотоннажного (до 10 тысяч тонн) производства целлюлозы для упаковки и посуды в Подмосковье.
Второе предприятие «НПО «Биотехкомпозит» хочет открыть в районе Новосибирска, причем гораздо большего масштаба: технология по которой оно будет работать становится рентабельной при объеме выпуска продукции от 50 тысяч тонн в год. Но для этого надо выбрать площадку для производству.
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