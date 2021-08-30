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Сериал «Манифест» продлили на четвертый сезон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Манифест»

Сериал «Манифест» получит продолжение благодаря сервису Netflix, ранее планировалось, что третий сезон станет финальным, но стриминговый сервис заказал еще один сезон.

Мистическая драма «Манифест» от Warner Bros. транслировалась на канале NBC. Третий сезон должен был стать финальным, но Netflix заказала производителям еще один сезон, который будет состоять из 20 эпизодов, сообщает THR.

Сериал «Манифест» рассказывает о самолете, который таинственным образом приземляется спустя пять лет после взлета, а его пассажиры возвращаются в мир, который существовал без них.

«То, что мы сможем вознаградить фанатов концовкой, которой они заслуживают, бесконечно трогает меня», — сказал продюсер Джефф Рейк.

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