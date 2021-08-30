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Цены на автозапчасти резко выросли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Автозапчасти в России с начала 2021 года подорожали в среднем на 10-20%, к такому выводу пришли аналитики автомобильного сайта «Дром».

Спрос на автозапчасти за январь-июль 2021 года вырос на 10% относительно аналогичного периода прошлого года. Чаще всего россияне ищут детали кузова: бамперы, капоты, двери. Также востребованы элементы подвески и электрика.

«В этом году внезапно возник высокий спрос на детали экстерьера: различные молдинги, накладки, ветровики и прочие элементы. И что любопытно, спрос на эти детали вырос в Москве и Центральной России, а Сибири и на Дальнем Востоке — нет. Видимо, в этих регионах внешняя эстетика авто сейчас вторична для владельцев», — отметил аналитик «Дрома» Александр Скороходов.

Дефицита на рынке запчастей нет. В прошлом году из-за пандемии были проблемы с поставками запасных деталей для авто, а некоторые позиции и вовсе было почти невозможно найти как у официальных поставщиков, так и на вторичном рынке. Сейчас ситуация в целом выправилась, но предпосылок того, что рост цен остановится, нет.

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