Медведь преследовал туристов в Бурятии

Медведь преследовал туристов в Тункинском нацпарке, инспекторы увели туристов с опасного участка, сообщает пресс-служба нацпарка.

Четверо туристов, возвращаясь с маршрута по старой шумакской тропе, которая проходит на территории Туранского инспекторского участка, поздно вечером встретили медведя. Со слов туристов медведь был упитанный и внушительных размеров.

Они попытались его спугнуть и отогнать от тропы, но у них ничего не вышло. Медведь настойчиво преследовал их и не собирался их покидать. Туристы сразу же сообщили о случившемся в диспетчерскую службу, развели костер и стали ждать помощи.

После получения сообщения, незамедлительно на место выехали госинспектор опергруппы Дугар Халхаев, заместитель директора – главный лесничий Биликто Цынгуев и сотрудник полиции. В 04.30 туристы были найдены, спасены и доставлены в поселок Кырен. Туристы и медведь во время спасательной операции не пострадали.

«Туристическая группа не зарегистрирована, на территории нацпарка находилась без разрешения на пребывание. Поиски туристов были затруднены тем, что им не удалось правильно сообщить свои координаты с первого раза. Поэтому просим всех туристов перед походом пройти регистрацию, указать точный маршрут следования, получить в нацпарке разрешение. Хочу отметить, что сейчас период, когда медведи сыты, набирают активно себе вес на зиму и не нападают на людей без причины», — главный лесничий нацпарка Биликто Цынгуев.